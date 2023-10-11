Липецкие власти выделяют субсидии на покупку электромобилей для такси

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил в своем Telegram-канале о выделении субсидий на приобретения электромобилей в такси. Таким образом власт рассчитывают поддержать электротакси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам Игоря Артамонова, на этот год предусмотрено 20 млн руб., на следующий планируется выделить уже 50 млн. «Поддерживать будем, конечно же, липецкие электромобили. За каждое купленное таксопарком авто марки Evolute компенсируем до 350 тыс. руб. Претенденты на получение субсидии уже есть», — пояснил господин Артамонов.

Он также отметил, что в регионе параллельно развивается зарядная инфраструктура. В частности, 11 октября в Липецке на Первомайской, 1 открылась электрозаправка. По данным облаправительства, зарядить машину теперь можно за 20 минут. Она будет работать бесплатно 2 месяца.

Власти анонсировали появление в городе еще десяти таких заправок, которые совокупно смогут заряжать больше 300 автомобилей в сутки. Соглашение об открытии электрозарядных станций со было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года с компанией «Сберсервис». Общее число заправок к концу 2024 года в регионе может превысить 20.

В сентябре Игорь Артамонов не исключал появления парка электротакси для чиновников.

Александр Прытков

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