Липецкие власти избавятся от 109 служебных автомобилей

Правительство Липецкой области сообщило о старте в регионе программы оптимизации автомобилей госслужащих. В рамках первого этапа планируется избавиться, как минимум, от 109 служебных машин. При этом 42 внедорожника передадут бойцам СВО, а еще 67 автомобилей продадут с публичных торгов. Средства от реализации транспорта поступят в областной бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Губернатор Игорь Артамонов рассказал, что «столько машин не нужно и не все из них рационально используются областными учреждениями и подведами».

Также в рамках программы порядка 20% легковых автомобилей, закрепленных за 99 областными учреждениями, «были переданы в казну региона». «Специализированный транспорт, оборудованный для перевозки инвалидов, медицинский транспорт, необходимый для выполнения критически важных функций и задач, останется в учреждениях для обеспечения их уставной деятельности»,— пояснили в пресс-службе облправительства.

Оставшиеся в распоряжении структурных подразделений облправительства машины будут объединены в единый автопарк для перехода в режим «гостакси». Также, по словам Игоря Артамонова, может быть создан парк «электротакси» для чиновников.

«Такое радикальное сокращение привилегий для госслужащих в целях экономии в регионе реализуется впервые. Главная задача — снижение расходов на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт транспортных средств, а также повышение контроля использования служебных автомобилей»,— отметили в правительстве области

Игорь Артамонов анонсировал оптимизацию автопарка госслужащих еще в октябре 2018 года, когда был назначен врио губернатора. Тогда одним из вариантов называлось оставление служебных машин только для вице-губернаторов. В 2018-м у главы региона было девять заместителей. Сегодня их количество сокращено до семи.

Алина Морозова

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