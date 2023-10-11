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В Самаре распланировали территорию под реконструкцию речного вокзала

Утверждена документация по планировке территории под реконструкцию территории речного вокзала в Самаре. Речь идет об обновлении причальной инфраструктуры объекта. Распоряжение регионального правительства опубликовано на портале правовой информации в среду.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее стало известно о планах властей обновить причал на речном вокзале в Самаре. Были объявлены торги на разработку проекта.

Начальная цена контракта составила более 22,8 млн руб. Подрядчик для его подготовки был определен в октябре минувшего года.

Георгий Портнов

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