Бортников рассказал о 13 европейских ЧВК на стороне ВСУ

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что на стороне Украины в боевых действиях против России участвуют сотрудники 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены 9 «военизированных прокси-формирований». По его словам, ФСБ выявила 800 наемников из 35 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бортников в 2019 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Бортников в 2019 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Фиксируем участие в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов 9 иностранных военизированных прокси-формирований»,— сказал Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) в Баку. Кроме того, по словам Александра Бортникова, в странах Евросоюза «под патронажем спецслужб НАТО» действуют 17 тренировочных лагерей для украинских наемников.

Как заявил директор ФСБ, в составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений в боевых действиях на Украине участвуют члены ИГ (Исламское государство; организация запрещена в РФ и признана террористической). «Они же входят в диверсионно-разведывательные группы, забрасываемые на российскую территорию для совершения нападений и терактов»,— утверждает директор ФСБ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».