Спрос на психиатров в Свердловской области вырос в пять раз

В Свердловской области спрос на психиатров за год вырос в пять раз. По данным сервиса «Зарплаты.ру», это самые востребованные врачи на Урале. В три раза выросла потребность в гастроэнтерологах, в 2,5 раза — в анестезиологах-реаниматологах, в два раза — педиатрах и кардиологах. Спрос на врачей в целом в регионе в сравнении с сентябрем прошлого года вырос на 89%.

Медианное зарплатное предложение в сфере медицины выросло на 17% и составило 59 тыс. руб. Для врачей предложение выросло на 9% до 60 тыс. руб., для медсестер и медбратьев — на 7% до 37,5 тыс. руб., для главврачей и заведующих отделением — на +31% до 80 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области значительная нехватка врачей. Так, на одну вакансию медика приходится всего одно резюме.

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