hh.ru: больше всего в Свердловской области не хватает дворников и врачей

В Свердловской области образовалась острая нехватка дворников. По данным hh.ru, на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме. Также в регионе не хватает поваров и администраторов магазинов (по 0,8 резюме на вакансию). Дефицит складывается и с врачами, где на одну вакансию приходится 1 резюме. Также в топ самых дефицитных профессий вошли автослесарь, уборщик, токарь, слесарь и разнорабочий (по 1,1 резюме на вакансию), фармацевт, сварщик и автомойщик (по 1,2).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным платформы, в целом на одну вакансию в регионе приходится 2,5 резюме, что говорит о «кадровом голоде». Для сравнения: год назад, в августе 2022 года, на одну вакансию приходилось 4 резюме.

По словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецокй, статистика показывает, что спрос на сотрудников увеличивается, а количество соискателей уменьшается. «Особенно сложная ситуация – в сфере рабочего и массового персонала, но в целом дефицит людей ощущается во всех профессиональных сферах и отраслях. Ключевая причина кадрового голода связана с демографическими процессами и, к сожалению, позитивных тенденций здесь ждать не приходится. Основа проблемы – низкая рождаемость в 90-х и нулевых годах»,— прокомментировала госпожа Сидлецкая. Она также добавила, что на рынке труда наблюдается снижение количества сотрудников в возрасте 25-29 лет и острую нехватку персонала 20-24 лет.

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