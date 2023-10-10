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обновлено 15:53

При обстреле белгородского села Поповка погибла семейная пара

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях двух отстрелов со стороны Украины села Поповка Краснояружского района. По его словам, погибли мужчина и женщина.

«К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель. Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжелые осколочные ранения. Сейчас бригадой скорой пострадавшая доставляется в больницу №2 города Белгорода»,- сообщил в телеграм-канале глава региона. Позже он уточнил, что женщина умерла в машине скорой помощи.

По предварительным данным властей, повреждения различной степени получили четыре частных домовладения, а также линии электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте.

Предыдущие два дня региональные власти констатировали снижение числа обстрелов по региону силами ВСУ.

Владимир Зоркий

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