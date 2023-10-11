SuperJob: каждый десятый нижегородец играет в видеоигры на работе

Около 12% нижегородцев играют в компьютерные игры в рабочее время, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob. 5% респондентов признались, что делают это каждый день, 4% — несколько раз в неделю, 2% — несколько раз в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным опроса, больше других на видеоигры отвлекаются кладовщики, охранники, операторы кол-центров и системные администраторы. Чаще остальных об увлечении компьютерными играми на работе рассказывали нижегородцы моложе 34 лет (20%). Опрошенные женщины говорили о такой привычке реже мужчин (9% против 15% соответственно).

Чем выше уровень доходов, тем меньше нижегородцев тратят рабочее время на видеоигры, отмечено в исследовании.

Елена Ковалева