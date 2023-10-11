«Практик» совместно с Л1 откроет в Петербурге коворкинг для работы и учебы

Сеть коворкингов «Практик» совместно с застройщиком Л1 откроет в Санкт-Петербурге крупный коворкинг нового формата: часть помещений отдадут под офисы, часть — под образовательные проекты. Инвестиции в проект составят около 280 млн руб., сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Коворкинг расположится на втором этаже ТРЦ «Парк Молл», который входит в жилой комплекс «Лондон парк», построенный девелопером Л1. Компания Л1 выступит инвестором проекта, «Практик» будет управлять коворкингом. Площадь всех помещений составит 4 тыс. кв. м, из которых 2,5 тыс. кв. м будут предназначаться под обычные рабочие места, а 1,5 тыс. кв. м займут учебные классы, оснащенные мебелью и необходимой техникой. Кроме классов, в образовательной части разместят лекторий, медиа-комнату с большим экраном, студию для проведения вебинаров. Емкость офисной площади составит 475 рабочих мест.

По словам генерального директора «Практика» Владимира Дорофеева, это первый подобный проект в Петербурге. Финансовая модель, дизайн и проект для коворкинга уже готовы, начать строительство планируют весной 2024 года. В компании рассчитывают, что к началу осени 2024 года он может начать работу. Инвестиции составят 70-75 тыс. руб. на кв. м площади.

Среди потенциальных клиентов проекта гендиректор «Практика» назвал «Яндекс Практикум» и Skillbox. «Они хотят выходить офлайн, потому что 100% онлайн себя исчерпал, люди хотят иногда иметь возможность увидеть живого преподавателя»,— считает господин Дорофеев.

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