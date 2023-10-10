Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 октября

11:21. В городе Строитель Яковлевского городского округа Белгородской области в 12:30 10 октября будет проводиться проверка системы оповещения о террористической угрозе. Об этом сообщили в администрации округа.

9:30. 9 октября ВСУ использовали рекордно малое по сравнению с предыдущими днями количество боеприпасов - десять. По данным властей, никто из гражданских лиц при обстрелах не пострадал, строения повреждены в одном населенном пункте.

8:58 10 октября на железнодорожном вокзале Курска пройдут плановые занятия подразделений пожарной охраны. В ходе тренировки будет осуществляться движение спецтехники и применение пожарно-технического вооружения. Граждан просят не беспокоиться.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 октября