В Китае впервые откроется представительство вузов Новосибирской области

В Китае откроется первое представительство вузов Новосибирской области. Соглашение было подписано в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы ежегодно отправляем в российские вузы почти 2 тыс. китайских студентов, на текущий момент заключили договоры о партнерстве с 60 университетами по всей стране, также работаем по реализации совместных российско-китайских образовательных программ. Мы видим большой интерес с обеих сторон по развитию такого сотрудничества, поэтому поддержали инициативу по открытию представительства ассоциации вузов Новосибирска в Пекине», — рассказа основатель корпорации образования Минян Чжан Жуй.

Главная задача проекта - увеличение в области числа иностранных студентов и доходов от их обучения, стимулирование продвижения российского образования.

В создании представительства в Пекине участвуют все ведущие вузы Новосибирска, которые занимаются международной деятельностью. При этом принять участие могут также и средне специальные учебные заведения.

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Александр Киселев