Стоимость авиабилетов из Тель-Авива в Сочи взлетела до 232 тысяч рублей

Стоимость авиабилетов из Тель-Авива в Сочи на ближайшие даты выросла до 232,2 тыс. руб. По данным сайта авиакомпании «Азимут», ближайший рейс будет выполняться утром 13 октября.

На него осталось всего два места. Места на самолет следующего рейса на эту же дату стоят на порядок дешевле — 166,1 тыс. руб. с платным багажом и ручной кладью в 5 кг. Однако место с возможностью взять ручную кладь весом 10 кг и багажом в 23 кг стоит уже 235,4 тыс. руб.

У авиакомпании RedWings ближайший рейс из Тель-Авива в Сочи запланирован только на 16 октября. Стоимость билета составляет от 101,4 тыс. руб.

8 октября вылет самолета из Сочи в Тель-Авив авиакомпании Red Wings перенесли на несколько часов, а потом на сутки. Причиной стало введение Росавиацией запрета на ночные полеты в Израиль из-за «нестабильной военно-политической ситуации».

Татьяна Ручкина

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