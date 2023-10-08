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Вылет самолета из Сочи в Тель-Авив перенесли на сутки

Задержанный более чем на семь часов рейс Сочи — Тель-Авив авиакомпании Red Wings перенесли на 12 часов 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Изначально самолет должен был вылететь в районе 5:00 мск. Однако за четыре часа до вылета рейс был перенесен на 12:00. Когда пассажиры прибыли в аэропорт, им сообщили, что рейс перенесен на сутки.

Вылет перенесен в связи с введением Росавиацией запрета на ночные полеты в Израиль из-за «нестабильной военно-политической ситуации».

Татьяна Ручкина

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