Вылет самолета из Сочи в Тель-Авив перенесли на сутки

Задержанный более чем на семь часов рейс Сочи — Тель-Авив авиакомпании Red Wings перенесли на 12 часов 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Изначально самолет должен был вылететь в районе 5:00 мск. Однако за четыре часа до вылета рейс был перенесен на 12:00. Когда пассажиры прибыли в аэропорт, им сообщили, что рейс перенесен на сутки.

Вылет перенесен в связи с введением Росавиацией запрета на ночные полеты в Израиль из-за «нестабильной военно-политической ситуации».

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram