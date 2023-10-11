Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дешевле, проще, эффективнее, а еще и отечественное

Разработан новый подход к разделению азеотропных и близкокипящих смесей

Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН разработали новый способ ректификационного разделения нераздельнокипящих (азеотропных) и близкокипящих систем. Решение основано на применении в качестве специальных добавок протонных ионных жидкостей, что позволяет эффективно разделять сложные системы на чистые компоненты.

Процессы ректификации являются одними из наиболее высокопроизводительных и в то же время энергоемких методов разделения веществ в органических и нефтехимических производствах. Создание современной, экологически и экономически целесообразной технологии получения химических продуктов (например, фторорганических соединений для медицины и специальных растворителей для микроэлектроники) является весьма актуальной задачей для химиков-технологов. Особую сложность представляет задача разделения компонентов с близкими температурами кипения, что связано с усложнением и удорожанием технологического процесса и оборудования.

Ученые из ИОНХ РАН разработали новый способ интенсификации процессов ректификационного разделения азеотропных и близкокипящих смесей. Работу прокомментировал научный сотрудник лаборатории теоретических основ химической технологии ИОНХ РАН, кандидат химических наук Андрей Полковниченко: «Ионные жидкости представляют собой обширный класс веществ с различными вариантами сочетания катионов и анионов, что позволяет управлять их физико-химическими свойствами, решая конкретную технологическую задачу. Здесь хотелось бы отметить, что проблема, на решение которой направлена наша научная работа, связана с выделением фторорганических соединений из промышленных смесей, в частности с выделением фторированных эфиров. Последние являются низкомолекулярными субстратами в производстве фармацевтической и агрохимической продукции, используются в качестве специальных растворителей в электронике и при синтезе полимеров, применяются в электрохимических элементах (например, как присадка к электролитам, ингибирующая рост дендритов), входят в состав смазочных материалов, а также широко распространены в процессах сверхкритической экстракции.

Фото: Андрей Полковниченко

Фото: Андрей Полковниченко

На примере промышленной системы фторированная кислота—фторированный эфир нами была предложена идея использовать ионные жидкости в качестве разделяющих агентов, где один из ее компонентов также входит в состав разделяемой смеси.

Новый подход позволит существенно снизить себестоимость конечного продукта за счет увеличения таких показателей процесса, как выход и конверсия; перейти от крупногабаритного оборудования к более простым аппаратам, что весьма перспективно для микро- и малотоннажной химии. По своей сути полученные данные являются основой промышленного комплекса и первым этапом предпроектной разработки как отдельных аппаратов, так и технологических схем в целом. Если говорить более глобально, работа направлена на разработку собственного отечественного производственного сырьевого базиса и укрепление технологического суверенитета России».

Представленный способ ректификационного разделения в присутствии протонных ионных жидкостей оказался весьма эффективным и показал очевидный практический потенциал. В дальнейшем авторы планируют продолжать исследование фундаментальных физико-химических явлений, лежащих в основе процесса ректификации смесей в присутствии протонных ионных жидкостей, в рамках решения весьма актуальной в настоящее время задачи производства низкомолекулярных фторорганических субстратов, входящих в состав фармацевтических аэрозольных композиций и используемых при получении радиационно-чувствительных смол (гептафторбутилацетат), компонентов батарейных модулей, прекурсоров управляемых радикальных инициаторов и фторполимерных композиций с триазиновой группой (эфиры трифторуксусной кислоты), а также других объектов основного химического производства.

Источник: Andrei V. Polkovnichenko, Egor V. Lupachev, Sergei Ya. Kvashnin, Nikolai N. Kulov, Andrey A. «Voshkin Methylpyrrolidonium Trifluoroacetate Protic Ionic Liquid: Distillation Boundary in the Ethyl Trifluoroacetate — Trifluoroacetic Acid — n-methyl-2-pyrrolidone System» // J. Chem. Eng. Data. 2023.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания ИОНХ РАН.
Подготовлено при поддержке Минобрнауки.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...