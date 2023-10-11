16,6 миллиарда долларов составил профицит текущего счета платежного баланса в третьем квартале 2023 года, оценил ЦБ. За квартал показатель вырос на $7 млрд, но был на 65% ниже, чем год назад. Разрыв с рекордным прошлым годом сокращается за счет затухания роста импорта и восстановления экспорта. По оценкам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», с устранением сезонности баланс торговли товарами достиг $13,1 млрд (максимум с декабря 2022 года). Экспорт на максимуме с марта 2023 года — $38,2 млрд, а импорт — $25,1 млрд — близок к средним значениям с начала 2023 года и за 2021 год. Импорт стал менее чувствителен к изменениям курса рубля и ужесточению ДКП, заключают они.