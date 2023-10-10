Nikkei: Huawei удвоит поставки смартфонов до 60−70 млн штук

По данным японского агентства Nikkei, ссылающегося на двух неназванных высокопоставленных менеджеров, китайская компания Huawei планирует в следующем году удвоить мировые поставки своих смартфонов, доведя их до 60−70 млн штук. Для этого компания, на которую наложил санкции в 2019 году еще тогдашний президент США Дональд Трамп, уже несколько месяцев наращивает запасы комплектующих — микроплат, фотоматриц, линз и др.

Huawei активно сотрудничает с китайским производителем чипов Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), который поставляет 14-нм и самые продвинутые для Китая 7-нм чипы для смартфонов Huawei. Источник Nikkei отмечает, что SMIC вполне может довести производство 7-нм чипов до 36 млн штук в год при одновременном повышении качества их работы. Впрочем, источники отмечают, что планы Huawei могут быть нарушены, если США решат ужесточить свои санкции, которые и без того серьезно ударили по китайской компании. Если по итогам 2019 года мировые поставки Huawei составили 240 млн штук, то в прошлом году, по данным исследовательской компании IDC, они опустились до 30 млн.

Евгений Хвостик