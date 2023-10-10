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Коммерсантъ FM
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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о самозапрете на кредиты

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому клиенты банков смогут самостоятельно накладывать запрет на взятие кредитов. По словам авторов документа, поправки помогут снизить риск махинаций с получением кредитов с помощью украденных персональных данных. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.

В поправках к законам «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)» говорится, что клиенты смогут установить запрет на заключение с ними кредитных договоров. Поправки будут распространяться на клиентов банков и микрофинансовых организаций, но не будут касаться займов по транспортным средствам и ипотечных кредитов.

Граждане смогут установить запрет через портал госуслуг или в отделении МФЦ (при наличии СНИЛС). Запрет будет полностью внесен в кредитную историю в течение суток с момента заявления клиента. Документ также обязывает микрофинансовые организации и банки запросить у кредитных бюро информацию о наличии запрета при заключении с клиентом кредитного договора. При наличии запрета банки обязаны отказать в оформлении займа.

В 2022 году Центробанк обязал банки предоставить клиентам возможность самозапрета на операции кредитования и денежных переводов. В январе 2023 года ЦБ подготовил законопроект, который расширяет этот запрет на все кредитные организации. В апреле законопроект о введении самозапрета на кредиты был внесен в Госдуму главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, а также депутатами Константином Бахаревым, Антоном Горелкиным, Иваном Бабичем и другими.

Подробнее — в материале «Ъ» «Самоограничение сочли слишком ограниченным».

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