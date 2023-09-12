На Петрозаводском шоссе начали строить надземный пешеходный переход

В Колпинском районе Санкт-Петербурга начались работы по строительству надземного пешеходного перехода на Петрозаводском шоссе. Он появится в районе будущей развязки на пересечении с Лагерным шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, надземный пешеходный переход будет представлять собой два строения, соединенные галереей протяженностью 23 метра.

Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», уточнили в КРТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на севере Петербурга завершен ремонт Приморского проспекта.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте