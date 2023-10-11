Пожарные меры

Прокуратура Курганской области взяла на контроль ситуацию с неисполнением сроков сдачи 25 домов в деревне Логоушка Кетовского округа, пострадавшей от весенних природных пожаров. По словам жителей, дома обещали построить к концу июля. В администрации Кетовского округа сообщили, что подрядчик должен был сдать дома до 30 сентября, и во избежание штрафов ему предстоит заключить с местными жителями дополнительные соглашения. Прокуратура в ходе встречи с застройщиком пока только указала ему на необходимость соблюдения сроков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Около 2,5 тыс. зауральцев лишились жилья во время весенних пожаров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Около 2,5 тыс. зауральцев лишились жилья во время весенних пожаров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководство прокуратуры Курганской области провело встречу с сотрудниками строительной компании «Аспект», которая не успела в срок завершить строительство домов для погорельцев в деревне Логоушка Кетовского округа. По ее итогам подрядной организации указано на необходимость соблюдения сроков завершения строительства. Об этом рассказали в надзорном ведомстве региона.

На проблему со строительством жилья для пострадавших от весенних природных пожаров руководству прокуратуры Зауралья в ходе совещания указал заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. По его поручению глава надзорного ведомства региона Андрей Назаров встретился с застройщиком.

«В ходе встречи обсуждены проблемные вопросы, возникающие при проведении строительных работ, а также выработан комплекс мер, направленных на неукоснительное соблюдение сроков окончания строительства. Развитие ситуации контролируется лично прокурором области»,— сообщили в региональном надзорном ведомстве.

10 октября Андрей Назаров при участии сотрудников органов строительного контроля и компании-застройщика осмотрел строящиеся объекты в Логоушке. Как пояснили «Ъ-Южный Урал» в прокуратуре региона, применение мер воздействия к подрядной организации пока не планируется.

На жалобы местных жителей на срыв сроков сдачи объектов на прошлой неделе отреагировал депутат Курганской городской думы Яков Сидоров. По его словам, из 28 возводимых домов только пять почти готовы, остальные — на разных стадиях строительства. В частности, один из объектов застройщик должен был сдать до 22 июля, однако жилье завершено лишь на 60%: в нем есть стены и черновые полы, но нет крыши и потолка. Отсутствие крыш и внутренней отделки было отмечено еще на нескольких объектах.

Строительство домов для пострадавших от пожаров жителей деревни Логоушка началось в июне этого года за счет средств жилищных сертификатов областного правительства и субсидий Курганской ипотечно-жилищной корпорации. Работы по возведению 25 домов в Логоушке взяло на себя ООО «Аспект» (Курган). Возведением еще трех домов в населенном пункте занимается ООО «Уютстрой» и один из местных индивидуальных предпринимателей.

Временно исполняющий обязанности первого заместителя главы Кетовского округа Николай Бабкин сообщил «Ъ-Южный Урал», что срок завершения строительства большинства домов «Аспекта» — 30 сентября. «Договорами подряда предусмотрены штрафные санкции за неисполнение условий по сдаче домов в срок. Так что собственники домов и застройщик смогут урегулировать претензии в правовом поле. Большая часть домов должна была быть передана до 30 сентября, остальные — до 30 октября»,— отметил Николай Бабкин. По его словам, ход возведения домов в населенном пункте находится под контролем главы Кетовского округа Олега Язовских, который свыше двух раз в неделю выезжает на объекты.

В администрации Кетовского округа добавляют, что территорию деревни Логоушка регулярно посещают сотрудники управления капитального строительства. «Контроль за качеством строительства ведется, вопросы, которые возникают к строительным организациям, решаются. Глава Кетовского округа регулярно выезжает в деревню Логоушка и встречается с жителями, пострадавшими в результате ЧС, помогает решать возникающие проблемные вопросы. Контроль за ходом работ осуществляется согласно заключенному договору»,— добавляют в администрации округа.

Получить комментарий в ООО «Аспект» не удалось — единственный указанный на их сайте номер оказался недоступен.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аспект» было зарегистрировано в Кургане в январе 2023 года. Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий. Компанией руководит и владеет Олег Нечаев.

В конце апреля — начале мая этого года в Курганской области произошли масштабные природные пожары, которые перешли на населенные пункты. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Особенно сильно пострадали село Юлдус Шадринского округа, где огонь уничтожил большинство жилых объектов, и деревня Логоушка Кетовского района, где сгорели 76 домов и погиб человек. Всего около 2,5 тыс. человек лишились жилья во время пожаров. Погорельцам выдали 295 сертификатов на покупку или строительство новых домов на общую сумму 434 млн руб.

Михаил Бычков