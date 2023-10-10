Дело экс-депутата законодательного собрания направлено в суд

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего депутата заксобрания Виктора Плюснина, а также его сына Егора и предпринимателя Юрия Рогожникова. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилья для сирот в Добрянке. Как считает следствие, хищение произошло под видом исполнения госконтракта на строительство дома на 400 квартир фирмами, которые были подконтрольны обвиняемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Возвести дом для сирот, выпускающихся из детских домов, власти решили еще в 2011 году на основе недостроенного здания местной больницы. Здание и участок под ним тогда приобрело ООО «Дитранс-Строй», подконтрольное семье Виктора Плюснина. Затем объект переходил к ООО «Жилой комплекс “Сосновый бор”», директором которого является Юрий Рогожников, и к ООО «Технология», которое возглавлял Игорь Рогожников. В общей сложности на строительство из бюджета было выделено свыше 310 млн руб. Объект был сдан в 2017 году, после этого жильцы массово стали жаловаться на нарушения при строительстве, в результате чего было возбуждено уголовное дело. Реконструкцию здания заканчивало ООО «Капитал Строй» Егора Плюснина.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка направить в суд уголовное дело о нарушении законодательства при строительстве дома. Изначально оно было возбуждено по п. «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в том числе предназначенных для детей в возрасте до шести лет, совершенных группой лиц по предварительному сговору). Обвиняемыми по делу стали Егор Плюснин и Игорь Рогожников. В 2021 году суд вернул дело прокурору, а затем оно вернулось на допрасследование. Суд посчитал, что предъявленное им обвинение не соответствует обвинительному заключению. Так, потерпевшими по делу были признаны 86 человек, а в жилом доме находится 400 квартир. Кроме того, среди потерпевших не было детей в возрасте до шести лет.

В итоге обвинение предпринимателям было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в группе лиц), а к их числу осенью прошлого года добавился Виктор Плюснин. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Господин Плюснин был депутатом третьего созыва заксобрания Пермской области (2001–2006 годы) и трех созывов заксобрания Пермского края (2006–2021 годы). В свой последний депутатский срок Виктор Плюснин возглавлял там инфраструктурный комитет. В 2021 году он пытался переизбраться в региональный парламент, но не прошел в новый созыв.

На скамье подсудимых следствие хотело бы видеть и Игоря Рогожникова, который на тот момент был депутатом Пермской городской думы. Но он скрылся от следствия и был объявлен в розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.