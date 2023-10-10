Курорт «Янган-Тау» занял третье место в рейтинге российских здравниц

Геокурорт «Янган-Тау» занял третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц», сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Также «Янган-Тау» оказался на втором и седьмом местах в ТОП-10 здравниц по показателям «эффективность бизнеса» и «масштаб бизнеса» соответственно.

Лидеры рейтинга были определены в рамках ежегодного всероссийского форума «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности», организованного Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья в Москве. Рейтинг построен на данных 2022 года, аналитика к нему представлена динамикой показателей инвестиционной привлекательности ТОП-100 за 2015-2022 годы. Также в отчете рассматривались общеэкономические и общеотраслевые показатели в динамике, в том числе данные за первое полугодие 2023 года.

Майя Иванова

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