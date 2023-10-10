В Краснодаре на улице Северной вместо многоэтажки построили сквер

В Краснодаре на пересечении улиц Северной и Леваневского у бизнес-центра «Кристалл», где планировали построить дом высотой 100 м, открыли небольшой сквер. Об этом сообщает издание «Юга.ру».

Проект 27-этажной башни заморозили в 2015 году на стадии котлована. Это случилось из-за ограничения на строительство в центре города многоквартирных домов высотой больше 12 этажей.

Сквер принадлежит инвестиционному холдингу AVA Group. Его обустройство завершится в октябре 2023 года. Однако он уже открыт для посещения.

Георгий Ефименко

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