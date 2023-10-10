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Коммерсантъ FM
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«Селигдар» 10 октября проведет сбор заявок на второй выпуск «золотых» облигаций

Полиметаллический холдинг «Селигдар» (MOEX: SELG) сегодня, 10 октября, проведет сбор заявок на облигации серии GOLD02, номинал которых привязан к стоимости 1 грамма золота, со сроком обращения 6,23 года (2275 дней). Предварительный объем выпуска — до 250 кг золота, говорится в пресс-релизе холдинга.

Сбор заявок продлится с 11:00 до 16:00 мск. Ориентир по ставке купона — 5,5% годовых. Техническое размещение первых заявок пройдет 12 октября на Московской бирже (MOEX: MOEX). Денежный эквивалент номинала облигации будет рассчитываться в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России.

Накопленный купонный доход рассчитывается исходя из ставки купона, количества дней с начала купонного периода, а также значения номинала на третий день, предшествующий дате расчета. Купонный период составляет 91 день.

В параметрах «золотых» облигаций серии GOLD02 предусмотрена амортизация:

  • по 10% от номинальной стоимости в даты выплаты 11-го, 12-го, 15-го, 16-го купонов;
  • по 15% от номинальной стоимости в даты выплаты 22–25-го купонов.

Дюрация эмиссии составит 4,3 года.

Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, а также инвестиционный банк «Синара».

«Селигдар» входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота (272 тонны по состоянию на 2022 год) и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова (405 тыс. тонн). В апреле компания размещала первый выпуск облигаций, номинированных в золоте. Итоговый объем размещения составил более 11 млрд руб., что в четыре раза превысило первоначально заявленный объем.

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