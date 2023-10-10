Четверть петербуржцев рассказали о желании сменить профессию

Каждый третий петербуржец планирует в 2024 году сменить работу, каждый четвертый — поменять профессию, следует из опроса, проведенного образовательной платформой Clevers. Причины кроются в достижении карьерного потолка и недостаточно высокой зарплате.

В ближайший год хочет сменить работу в рамках своей профессии 35% опрошенных, саму профессию — 24%. Большинство объясняет свое намерение недостаточно высокой зарплатой (34%), отсутствием перспектив ее роста (33%), плохими отношениями с руководством (28%), отсутствием перспектив карьерного роста (21%). Некоторые объяснили свое решение тем, что им сделали более интересное предложение по работе (18%). 13% рассказали, что переехали в другой город, 7% — в другую страну.

Те, кто планирует сменить профессию, объяснили свое желание низким уровнем зарплат в текущей профессии (37%), отсутствием перспектив роста (31%), желанием попробовать что-то новое (26%) и профессиональным выгоранием (17%).

Чаще других о планах сменить профессию говорили работники сельскохозяйственной (37%), транспортно-логистической (35%) и добывающей (34%) отраслей. По 27% пришлось на продовольственный и непродовольственный ретейл.

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