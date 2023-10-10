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В Самаре предложили застроить жильем территорию на улице Маяковского

Публичные слушания по предоставлению разрешений на застройку стартовали в Самаре. Среди прочего рассматривается вопрос возведения жилья на территории в границах ул. Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова. Информацию разместила городская администрация.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Под многоэтажную высотную жилую застройку рассматриваются земельные участки общей площадью 424 кв. м. Слушания проводятся с 10 по 31 октября текущего года.

Проект застройки территории размещен в холле первого этажа департамента градостроительства Самары. Он находится на ул. Галактионовская, 132.

Ранее в Самаре мэрия разрешила застроить высотками Советский район. Под возведение жилья будут использованы шесть земельных участков площадью от 580 до 27,2 тыс. кв. м.

Георгий Портнов

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