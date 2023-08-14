В Самаре мэрия разрешила застроить высотками Советский район

ООО «СЗ "Апрель"» получило разрешение на строительство многоэтажных жилых высотных домов в Советском районе города. Постановление опубликовано на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В частности, компания получила под возведение жилья шесть земельных участков площадью от 580 до 27,2 тыс. кв. м. Они находятся в районе пересечения ул. Долотная и Дальнего переулка, ул. Советской Армии, а также переулка Печерского и Торновой.

Максимальный процент застройки в границах указанных территорий составляет 80 %.

Георгий Портнов