Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре мэрия разрешила застроить высотками Советский район

ООО «СЗ "Апрель"» получило разрешение на строительство многоэтажных жилых высотных домов в Советском районе города. Постановление опубликовано на сайте администрации.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В частности, компания получила под возведение жилья шесть земельных участков площадью от 580 до 27,2 тыс. кв. м. Они находятся в районе пересечения ул. Долотная и Дальнего переулка, ул. Советской Армии, а также переулка Печерского и Торновой.

Максимальный процент застройки в границах указанных территорий составляет 80 %.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...