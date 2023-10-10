Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 08:12

В поселке ЗАТО Звездный снимут ограничения с земель площадью более 250 га

Минобороны России исключило поселок ЗАТО Звездный из запретной зоны Пермского лесничества министерства. Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, соответствующий приказ Минобороны позволяет снять ограничения на использование земель в населенном пункте общей площадью около 254 га. Работа по исключению ЗАТО Звездный из запретной зоны велась краевым правительством с Минобороны РФ по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В региональном минимуществе пояснили, что в дальнейшем территории ЗАТО Звездный планируется использовать для развития малого и среднего бизнеса, строительства социально значимых и иных объектов. Для этого в ближайшие месяцы в ЕГРН внесут необходимые изменения.

Руководитель краевого Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Анна Быкова отметила, что близость ЗАТО Звездный к Перми дает этой территории преимущества для ведения предпринимательской деятельности.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...