В поселке ЗАТО Звездный снимут ограничения с земель площадью более 250 га

Минобороны России исключило поселок ЗАТО Звездный из запретной зоны Пермского лесничества министерства. Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, соответствующий приказ Минобороны позволяет снять ограничения на использование земель в населенном пункте общей площадью около 254 га. Работа по исключению ЗАТО Звездный из запретной зоны велась краевым правительством с Минобороны РФ по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В региональном минимуществе пояснили, что в дальнейшем территории ЗАТО Звездный планируется использовать для развития малого и среднего бизнеса, строительства социально значимых и иных объектов. Для этого в ближайшие месяцы в ЕГРН внесут необходимые изменения.

Руководитель краевого Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Анна Быкова отметила, что близость ЗАТО Звездный к Перми дает этой территории преимущества для ведения предпринимательской деятельности.