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Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия призвала РФ не выходить из ДВЗЯИ

ICAN призвала РФ не отменять запрет на ядерные испытания

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) обратилась к РФ по поводу возможного выхода из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Организация призвала отказаться от такой идеи и обратилась к другим странам с требованием присоединиться к договору в «срочном порядке».

ICAN — организация, созданная в 2007 году в целях содействия утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Лауреат Нобелевской премии мира 2017 года.

«Международные договоры, включая ДВЗЯИ и ДЗЯО, имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы ядерные испытания, которые нанесли ущерб здоровью людей и распространили длительное радиоактивное заражение, не возобновлялись»,— говорится в заявлении главы ICAN Мелиссы Парк (цитата по «РИА Новости»).

Госдума рассматривает вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. О том, что Россия может пойти на такой шаг, чтобы повести себя «зеркально» с США, заявлял президент Владимир Путин. При этом он однозначно не поддержал ни требование ужесточения ядерной доктрины страны, ни идею возобновления ядерных испытаний.

О проблеме — в материале «Ъ» «Как наше ДВЗЯИ отзовется».

Леонид Уварчев

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