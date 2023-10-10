Сотрудника орловского отдела ГИБДД подозревают в мошенничестве на экзаменах

Орловское управление Следственного комитета России на основании материалов регионального УМВД возбудило уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) в отношении старшего инспектора отдела ГИБДД «Ливенский». Об этом сообщили в ведомстве.

Имя подозреваемого не раскрывается. ПО версии следствия, с 1 апреля по 6 октября 2023 года он получил от двух жителей области совокупно 80 тыс. руб. за помощь в сдаче теоретического и практического экзамена на право управления транспортом. «Однако в должностные обязанности подозреваемого решение данного вопроса не входило»,— говорится в сообщении СКР. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В УМВД по Орловской области сообщили, что в ведомстве назначена служебная проверка. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен и понесет наказание, заверили в управлении.

Олег Мухин

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