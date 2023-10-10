Лес пилят все активнее

Заготовка леса в России постепенно восстанавливается и, по прогнозу Рослесинфорга, может по итогам года вырасти почти на 3%. По итогам января—августа снижение к прошлому году составило 7%, при этом в августе заготовка выросла на 5% к июлю. Собеседники “Ъ” в отрасли подтверждают, что спрос на сырье со стороны крупных холдингов растет, но негативное влияние на темпы заготовки до сих пор оказывают проблемы с ЛесЕГАИС и рост себестоимости работ на фоне медленно растущих цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В России замеляется падение объемов лесозаготовки. По данным Рослесинфорга, в январе—августе она снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 112,9 млн кубометров. При этом за август производство выросло на 5% по сравнению с июлем. В компании объясняют постепенный рост повышением активности в Сибири, на Северо-Западе и в Поволжье.

В целом, по данным Рослесинфорга, объемы заготовки стабильно росли в среднем на 2% в месяц с апреля, когда активность заготовки существенно снижается в сравнении с холодными месяцами года. В Рослесинфорге прогнозируют, что если в ближайшие месяцы разрыв с прошлогодними показателями будет сокращаться теми же темпами, то к концу года объем заготовки древесины составит около 200 млн кубометров, что будет на 2,8% выше уровня 2022 года. Председатель комитета по лесопромышленному комплексу заксобрания Архангельской области Александр Дятлов прогнозирует, что лесозаготовка в регионе по итогам года составит 12,7 млн кубометров, что почти на 10% ниже уровня прошлого года.

Как подсчитали в Рослесинфорге, около 23% срубленного леса идет на варку целлюлозы, 36% используется для производства фанеры, ДСП и прочих плитных материалов, 22% направляется на пиломатериалы, 13% — на отопление, а из оставшегося объема делаются прочие изделия из дерева.

Как отмечает директор Рослесинфорга Павел Чащин, Россия «может рубить больше, чем сейчас». Он напоминает, что в 2022 году, несмотря на санкции, экспорт древесной массы (полуфабрикат для изготовления бумаги) вырос на 15,2% и вошел в топ-7 российских товаров, продемонстрировавших наибольший экспортный рост в сравнении с 2021 годом.

Собеседники “Ъ” в отрасли жалуются на ряд проблем, которые затрудняют увеличение заготовки, одна из которых нестабильная работа системы электронного оборота леса ЛесЕГАИС. Как отмечают собеседники в нескольких лесопромышленных компаниях, оформить сопроводительные документы (ЭСД) невозможно сутками. «Система висит уже сутки. За это время мы не смогли отправить поставщикам 150 вагонов леса, а это 9 тыс. кубометров древесины. Часть продукции не вывезена с лесосек на нижние склады. Такие срывы поставок увеличивают себестоимость продукции со всеми вытекающими последствиями»,— отмечает собеседник “Ъ”. Другой источник “Ъ” подтверждает, что балансовая система часто работает некорректно, в том числе в офлайн-режиме, когда необходимо отгрузить древесину через промежуточный пункт.

В некоторых компаниях также отмечают, что на объемы лесозаготовки давит низкий спрос на продукцию и повышение себестоимости производства практически на 30% с учетом девальвации и удорожания ГСМ, запчастей и амортизации для техники, а также арендной платы за участки. «Стоимость новых машин, и лесных, и дорожных, даже российского производства, выросла вдвое в рублях»,— говорит собеседник “Ъ”. В то же время цены на круглые лесоматериалы подросли незначительно — на 10–15% в среднем по рынку, отмечает он, а крупные лесопромышленные холдинги немного подняли свои производственные планы и «дают хорошие объемы».

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле, президент Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Александр Спиридонов отмечает, что сейчас в связи с переориентацией поставок с Европы на Азию основным для лесной промышленности стал внутренний рынок. «Не все российские производители смогли найти потребителей своей продукции на азиатских рынках, не все смогли пройти по цене, что отразилось на объемах потребления сырья и привело к снижению лесозаготовок»,— говорит он. Господин Спиридонов напоминает, что правительство стимулирует внутренний спрос за счет программ по деревянному строительству, переходу на древесное топливо, а также на волокнистые материалы для пищевой промышленности. При этом, говорит господин Спиридонов, в перерабатывающей промышленности сохранятся трудности с необходимым оборудованием, запчастями, расходными материалами, химией и импортозамещением в этих сферах.

Ольга Мордюшенко