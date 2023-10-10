Иск не дошел до агрегатора

Суд отказал министерству транспорта Краснодарского края в пересмотре иска о запрете работы «Яндекс Такси» на территории региона в связи с новыми обстоятельствами. Это единственный из семи агрегаторов, деятельность которого власти не смогли через суд признать незаконной. Эксперты считают, что предыдущие решения судов фактически утратили свою актуальность с 1 сентября, когда вступил в силу новый закон о такси. Настойчивость минтранса в обжаловании решения по «Яндекс. Такси» они объясняют невозможностью пока обеспечить контроль выполнения нового закона и желанием продемонстрировать агрегаторам серьезность намерений по надзору за их работой в будущем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Яндекс. Такси» — единственный из семи агрегаторов такси на Кубани, деятельность которого суд отказывается признавать незаконной

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ «Яндекс. Такси» — единственный из семи агрегаторов такси на Кубани, деятельность которого суд отказывается признавать незаконной

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы вернул министерству транспорта Краснодарского края его заявление о пересмотре по новым обстоятельствам иска о запрете работы «Яндекс. Такси» на территории Кубани. Поводом пересмотреть дело министерство назвало судебные решения, принятые по спорам с другими агрегаторами. Суд посчитал, что ведомство недостаточно обосновало появление новых обстоятельств. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о судебных процессах, которые минтранс региона инициировал в отношении семи агрегаторов такси, работающих в регионе (ООО «Яндекс Такси», ООО «Максим-Ейск», ООО «Сити Мобил», ООО «Альматея», ИП Валерию Гайфулину, ООО «Максим-Сочи», ООО «Регион»), добиваясь признания их деятельности на территории края незаконной и требуя их запретить. Министерство заявило, что компании по сути являются диспетчерскими службами перевозчиков и передают заявки лицам, не имеющим спецразрешения на перевозку пассажиров.

Сначала ведомство проигрывало все процессы. Первый был проигран ООО «Яндекс Такси» (оператор сервиса «Яндекс.GО») и ООО «Яндекс». В декабре 2022 года Верховный суд согласился с позицией нижестоящих судов о том, что закон не возлагает на «Яндекс Такси» обязанности по контролю за наличием разрешений у перевозчиков, которым сервис передает заказы на таксомоторную перевозку. Относительно «Яндекса» он указал, что это технологическая компания, чья деятельность не связана с услугами по перевозке пассажиров и багажа.

Однако впоследствии позиция Верховного суда изменилась, и с середины июня ведомство начало одерживать победы в судах и в итоге добилось частичного пересмотра (деятельность операторов агрегаторов была признана незаконной, но в ее запрете было отказано) по всем искам за исключением «Яндекс. Такси».

После изменения подхода высшей судебной инстанции к деятельности агрегаторов, в конце сентября минтранс обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам спора с «Яндекс. Такси». Однако арбитражный суд вернул это заявление. В частности, указав, что к заявлению не приложено доказательств его направления другим лицам либо копий для сторон, а также документов, подтверждающих возникновение новых обстоятельств, на основании которых министерство просит о пересмотре судебного акта.

Глава ассоциации «СРО «Межрегиональное объединение автотранспортных перевозчиков»» Андрей Абрамов отмечает, со вступлением в силу с 1 сентября нового федерального закона о такси, который требует от агрегаторов нахождения в специальном реестре и разрешает им передавать заказы также только «реестровым» фирмам такси, судебные решения о признании незаконной деятельности упомянутых компаний фактически утратят свою актуальность. Зарегистрировавшись в реестре, они смогут спокойно работать дальше.

«По существу настойчивость минтранса отчасти связана с характерной для госорганов тактикой обжалования проигранных дел до самого конца, а отчасти – с желанием продемонстрировать агрегаторам серьезность намерений по контролю за исполнением нового закона о такси. Я так считаю потому, что, если бы у министерства именно сейчас, уже после вступления в силу нового закона, было намерение именно запретить работу агрегатора, он бы искал новые нарушения, чтобы признавать деятельность незаконной уже по новым актуальным основаниям. Но скорее всего ведомство еще не готово к проведению полноценных надзорных мероприятий в соответствии с новым законом ввиду отсутствия необходимой для этого нормативной базы. Я полагаю, что полноценные надзорные мероприятия начнутся к началу следующего года», - отметил эксперт.

«Ъ-Кубань» направил запрос в министерство транспорта Краснодарского края с просьбой прокомментировать судебный процесс, в момент подготовки материала ответ не получен.

Михаил Волкодав

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