Xiaomi заменит оболочку Android MIUI на MiOS

Китайская компания Xiaomi собирается заменить свою версию пользовательского интерфейса Android под названием MIUI на новую MiOS. Об этом сообщает инсайдер Digital Chat Station со ссылкой на источники внутри компании.

На данный момент неизвестно, идет речь только о ребрендинге или о полностью новой версии. Ранее сообщалось, что новая операционная оболочка Xiaomi объединит смартфоны, планшеты, носимые устройства и электромобили. Xiaomi зарегистрировала домен mios.cn в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая. Некоторые китайские компании уже получили доступ к бета-версии MiOS. Вышедшая в декабре 2022 года MIUI 14 станет последней версией оболочки, всего оболочкой MIUI пользуется свыше 564 млн человек.

Евгений Федуненко