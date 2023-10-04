ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя цемента в ЮФО и СКФО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по статье о злоупотреблении доминирующим положением в отношении компаний «Верхнебаканский цементный завод» и «Новоросцемент» группы «Газметаллпроект» (крупнейший производить цемента в Южном и Северо-Кавказском округах). Группе грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ.

«Ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях группы лиц в составе ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и АО "Новоросцемент" и возбудило дело»,— говорится в сообщении ФАС в Telegram.

По данным ведомства, после анализа данных хозяйственной деятельности компаний выяснилось, что установленные ими цены в первом полугодии 2023 года превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации.

В первом полугодии 2023 года цены компаний на цемент превышали темпы роста цен аналогичного периода прошлого года. ФАС провела соответствующую проверку в рамках мониторинга цен на строительные материалы. Как установила служба, для рынка цемента характерна высокая концентрация, поэтому из-за существующих барьеров доступ на него требует больших временных и финансовых затрат.

Анастасия Ларина