Евросоюз приостановил помощь Палестине на фоне войны в Израиле

Еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что Евросоюз ставит на пересмотр портфель помощи Палестине общей суммой в €691 млн. По его словам, все бюджетные предложения на 2023 год отложены, а все выплаты приостановлены. Евросоюз признает палестинское движение «Хамас» террористической группировкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оливер Варгелий

Фото: Franc Zhurda / AP Оливер Варгелий

Фото: Franc Zhurda / AP

«Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа являются поворотным моментом. Мы не можем продолжать вести дела как обычно»,— написал он в соцсети.

Ранее сегодня власти Германии заявили о приостановке помощи Палестине из-за атак «Хамаса» на территории Израиля. До этого между странами действовала договоренность, согласно которой в 2023 и 2024 годах ФРГ должна была предоставлять помощь общей суммой в €125 млн.

7 октября «Хамас» обстрелял территорию Израиля сотнями ракет. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа. В Израиле погибли более 800 человек, еще 2,5 тыс. получили ранения. В секторе Газа погибли 576 человек, пострадали — 2,9 тыс. жителей. Израиль поддержали страны Евросоюза и США, Иран и Ливан поддержали действия палестинских боевиков.

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