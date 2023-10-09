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Председателем Народного Хурала Калмыкии седьмого созыва избран Артем Михайлов

Глава Народного Хурала Калмыкии был избран в ходе первого заседания парламента республики 9 октября. Им стал директор МКУ «Первомайская СОШ» Артем Михайлов, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Фото: пресс-служба правительства республики Калмыкия

Фото: пресс-служба правительства республики Калмыкия

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Фото: пресс-служба правительства республики Калмыкия

Фото: пресс-служба правительства республики Калмыкия

Артему Михайлову 48 лет, он уроженец Калмыкии. Окончил Калмыцкий государственный университет по специальности «биология». Работал учителем в школе, а затем возглавил образовательное учреждение. Также проходил службу в армии. Отмечен Орденом Мужества и грамотами Минобороны РФ. Входил в предыдущий созыв Народного Хурала от партии «Единая Россия».

Также в ходе первого заседания были сформированы рабочие комитеты. Комитет по образованию, здравоохранению, культуре, молодежной политике, соцзащите и спорту возглавил Бадма Салаев. Комитет по вопросам законодательства и законности — Петр Эрендженов. Комитет по бюджету, экономической политике, предпринимательству и собственности — Очир Халгаев. Комитет по аграрным вопросам и природопользованию — Михаил Кокаев. Председателем комиссии по депутатской этике бы выбран Бадма Салаев.

Большинство парламентариев нового созыва (19 человек) были избраны впервые. Восемь — уже входили в состав Народного Хурала. На первом собрании присутствовали 26 из 27 депутатов.

Анастасия Назарова

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