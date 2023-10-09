Бывший главврач белгородской больницы Жанна Чефранова стала сенатором от региона
Сенатором от Белгородской области сегодня стала бывший главврач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Долгое время обязанности сенатора от Белгородской области в Совете Федерации исполнял уникальный человек — Николай Иванович Рыжков, и, конечно, сейчас есть определенные переживания. Однако мне кажется, мы принимаем верное решение — с подходом Жанны Юрьевны, со свойственной ей твердостью в достижении поставленных целей впереди у нас будет много результатов, которые мы сможем с гордостью представить нашим жителям», — сказал глава региона.
В сентябре 2023 года госпожа Чефранова победила на довыборах в Белгородскую облдуму по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12. Как представитель «Единой России» она получила 74,09% голосов. Вторым сенатором от региона является экс-губернатор Евгений Савченко, который вошел в Совет Федерации от облдумы в 2020 году.
94-летний Николай Рыжков досрочно сдал мандат сенатора в конце сентября. Экс-премьер СССР объяснил свое решение возрастом.