Николай Рыжков объяснил свой уход с поста белгородского сенатора возрастом

Бывший председатель Совета министров СССР 94-летний Николай Рыжков объяснил досрочную отставку с поста сенатора, представлявшего интересы губернатора Белгородской области. «Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит"»,— заявил господин Рыжков «РИА Новости».

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что Николай Рыжков за 30 лет, в течение которых он представлял регион в Госдуме и Совете Федерации, «выполнил много хороших и славных дел». В частности, он внес вклад в развитие государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». Господин Гладков заверил, что экс-сенатор для белгородцев является не только «выдающимся государственным деятелем», но и «нравственным ориентиром нашей эпохи».

Таким образом, Белгородскую область в Совете Федерации сейчас представляет только экс-губернатор региона Евгений Савченко, перешедший в него после отставки в 2020 году. В сенаторской тройке господина Гладкова на выборах в 2021-ом помимо Николая Рыжкова были на тот момент спикер облдумы Ольга Павлова и депутат Александр Шумейко.

В правительстве региона рассказали «Ъ-Черноземье», что претендент в сенат от субъекта уже определен, но имя его позже назовет сам губернатор.

Сергей Толмачев