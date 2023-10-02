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Экс-премьер СССР досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков досрочно сдал мандат сенатора, представлявшего интересы губернатора Белгородской области. Полномочия 94-летнего сенатора были досрочно прекращены 25 сентября. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Совфеда.

Господин Рыжков был членом верхней палаты парламента с 2003 года. В последний раз был наделен полномочиями сенатора Вячеславом Гладковым в 2021 году.

Николай Рыжков

Николай Рыжков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Николай Рыжков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Таким образом, Белгородскую область в Совете Федерации сейчас представляет только экс-губернатор региона Евгений Савченко. Он вошел в Совфед от облдумы в 2020 году.

Николай Рыжков родился в 1929 году в Донецкой области в семье рабочего-шахтера. Окончил Краматорский машиностроительный техникум (сегодня — Машиностроительный колледж Донбасской государственной машиностроительной академии) и Уральский политехнический институт имени Кирова (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина — сегодня).

Начал работать в 1950 году Уралмашзаводе, где до 1975 года прошел путь от сменного мастера до генерального директора. В 1975-1979 годах был первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР. В 1979-1982 годах — первым зампредом Госплана СССР в ранге министра СССР. Затем еще три года работал секретарем ЦК КПСС и одновременно заведующим экономическим отделом ЦК КПСС. С 1985 по 1990 год — председателем Совета министров СССР. Находясь на посту главы Советмина Николай Рыжков в 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году — землетрясения в Спитаке (Армения). За вклад в организацию восстановительных работ в Спитаке Рыжкову был установлен памятник.

В 1995–1999 годах господин Рыжков являлся депутатом Госдумы второго созыва, избранным по одномандатному избирательному округу Белгородской области. Руководил депутатской группой «Народовластие». В 1999-2003 годах был депутатом Госдумы третьего созыва.

В 2006–2011 годах господин Рыжков возглавлял комитет Совфеда по естественным монополиям, с декабря 2011 года был членом комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Алина Морозова

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