Путин присвоил Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову. Как сообщало ранее Минобороны, военнослужащий погиб в бою у села Новомайорское Донецкой народной республики. Указ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Егоров

Фото: Министерство обороны РФ Дмитрий Егоров

Фото: Министерство обороны РФ

Пресс-служба Минобороны России сообщила о гибели Дмитрия Егорова, рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты с позывным «Сунтар», 7 октября.

«Оценив обстановку, рядовой Егоров занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с превосходящим противником. В ходе боя непрерывным огнем из стрелкового оружия Дмитрий ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить»,— сообщили в Минобороны. В бою Дмитрий Егоров получил смертельное ранение.

Дмитрий Егоров удостоен звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные им при выполнении воинского долга».

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