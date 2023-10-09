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Путин присвоил Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову. Как сообщало ранее Минобороны, военнослужащий погиб в бою у села Новомайорское Донецкой народной республики. Указ опубликован на портале правовой информации.

Дмитрий Егоров

Дмитрий Егоров

Фото: Министерство обороны РФ

Дмитрий Егоров

Фото: Министерство обороны РФ

Пресс-служба Минобороны России сообщила о гибели Дмитрия Егорова, рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты с позывным «Сунтар», 7 октября.

«Оценив обстановку, рядовой Егоров занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с превосходящим противником. В ходе боя непрерывным огнем из стрелкового оружия Дмитрий ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить»,— сообщили в Минобороны. В бою Дмитрий Егоров получил смертельное ранение.

Дмитрий Егоров удостоен звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные им при выполнении воинского долга».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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