Путин и Любимова обсудили работу Минкульта в новых регионах

Президент Владимир Путин обсудил с министром культуры Ольгой Любимовой работу Минкульта в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. На встрече Ольга Любимова сообщила, что в этих регионах открылись 1,6 тыс. детских школ искусств и 77 музеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Ольга Любимова во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Ольга Любимова во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

«Ольга Борисовна, давайте начнем с того, что в регионах происходит по линии вашего министерства»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля. По словам министра, изначально на четыре региона было два работающих кинозала. «Два кинозала на четыре региона?» — переспросил Владимир Путин. Сейчас, по словам министра, в присоединенных регионах работает 51 кинотеатр.

Как сообщила Ольга Любимова, в Мариуполе и Луганске Россия организовала 140 цирковых выступлений, их посмотрели больше 70 тыс. зрителей. Кроме того, российские оркестры передали в присоединенные регионы 120 замечательных музыкальных инструментов, 200 новых костюмов.

Ольга Любимова рассказала про развитие в этих субъектах 13 детских центров. По ее словам, в конце 2024 года в рамках национального проекта «Культура» Минкульта должно быть отремонтировать 72 детских театра. Министр также доложила президенту про открытие 5 сентября музеем-заповедником «Петергоф» Краеведческого музея в ЛНР.

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Анастасия Ларина