Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Трансмашхолдинг» объявил о планах до конца года перерегистрировать бизнес в РФ

Головная компания АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Transmashholding Limited до конца года может быть редомицилирована с Кипра в Россию. Об этом сообщил генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.

Об окончательном решении осуществить перерегистрацию головной компании ТМХ с Кипра Кирилл Липа сообщил в августе. Тогда компания начала изучать список стран для возможной редомициляции. Отвечая сегодня, 9 октября, на вопрос «Интерфакса», определилась ли компания с новым государством для регистрации, господин Липа сказал: «В Россию».

Говоря о сроках перерегистрации, Кирилл Липа отметил, что это, вероятно, произойдет до конца года. При этом он не уточнил, о каком из двух специальных административных районов (САР) идет речь. В России действуют два САР, так называемых внутренних офшора: на островах Русский и Октябрьский в Приморье и Калининградской области соответственно.

Российским акционерам, включая Кирилла Липу, принадлежит 80% Transmashholding Limited. Другими 20% владеет французский концерн Alstom, который, по словам главы ТМХ, покидает состав акционеров компании в связи с введением санкций США. «У нас Alstom уходит в связи с тем, что мы попали в SDN»,— рассказал господин Липа. Обновленный SDN List, куда в том числе вошел «Трансмашхолдинг», США представили 14 сентября.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...