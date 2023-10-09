«Трансмашхолдинг» объявил о планах до конца года перерегистрировать бизнес в РФ

Головная компания АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Transmashholding Limited до конца года может быть редомицилирована с Кипра в Россию. Об этом сообщил генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.

Об окончательном решении осуществить перерегистрацию головной компании ТМХ с Кипра Кирилл Липа сообщил в августе. Тогда компания начала изучать список стран для возможной редомициляции. Отвечая сегодня, 9 октября, на вопрос «Интерфакса», определилась ли компания с новым государством для регистрации, господин Липа сказал: «В Россию».

Говоря о сроках перерегистрации, Кирилл Липа отметил, что это, вероятно, произойдет до конца года. При этом он не уточнил, о каком из двух специальных административных районов (САР) идет речь. В России действуют два САР, так называемых внутренних офшора: на островах Русский и Октябрьский в Приморье и Калининградской области соответственно.

Российским акционерам, включая Кирилла Липу, принадлежит 80% Transmashholding Limited. Другими 20% владеет французский концерн Alstom, который, по словам главы ТМХ, покидает состав акционеров компании в связи с введением санкций США. «У нас Alstom уходит в связи с тем, что мы попали в SDN»,— рассказал господин Липа. Обновленный SDN List, куда в том числе вошел «Трансмашхолдинг», США представили 14 сентября.