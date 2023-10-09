Вступили в спорт

К 2030 году количество пермяков, регулярно занимающихся спортом, должно составить не менее 70%. Это на 15% больше, чем сейчас. Повысить интерес к спорту краевые власти пытаются самыми разными способами: от развития спортивной инфраструктуры до организации масштабных спортивных мероприятий. Эксперты считают, что за последние годы число любителей спорта среди пермяков действительно увеличилось.

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По итогам прошлого года, количество регулярно занимающихся спортом россиян составляет 65 млн человек. Это 53% жителей страны. В Пермском крае ежегодно отмечается рост людей, увлеченных спортом. По данным Пермьстата, по итогам 2020 года количество жителей края, занимающихся спортом, составляло 45,2%, в 2021 году — 49,5%, а по итогам 2022 года — на 6% больше, чем в предыдущий год. Большинство тренируются самостоятельно — дома или на уличных площадках, а организованно занимаются лишь 13% мужчин и 9% женщин.

«Привлечение жителей к занятиям физкультурой и спортом — один из основных KPI для нашего министерства»,— говорит министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. Она пояснила, что показатели прописаны в федеральном проекте «Спорт — норма жизни», который является составной частью нацпроекта «Демография». Одна из его задач — увеличить количество занимающихся спортом в России к 2030 году до 70%. Механизмы для достижения этого показателя используются самые разные. Прежде всего, это специальные проекты, которые предоставляют людям возможность заниматься физкультурой и спортом. Например, в Пермском крае есть проект по строительству спортплощадок на территории школ, куда могут приходить все желающие. Для этих объектов приобретаются инвентарь и оборудование, делается ремонт.

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Повысить интерес спорту должны массовые спортивные мероприятия. «Очень многие приходят в спорт, побывав на одном из них, что называется, за компанию, затем им хочется стать “частью события”»,— поясняет госпожа Чеснокова. Кроме того, она отметила, что в регионе действует ряд программ, направленных на привлечение жителей. Например, летом в Прикамье работает программа «Тренер нашего двора», в рамках которой для всех желающих организуются занятия различными видами спорта на открытых площадках под руководством специалистов. В прошлом году 112 тренеров и инструкторов в течение лета организовывали для желающих занятия на открытых площадках. Они также получили оборудование и инвентарь для проведения занятий по выбранному ими виду спорта на сумму до 30 тыс. руб. Благодаря этому участие в тренировках на общественных площадках приняли более 2,5 тыс. человек в 31 муниципалитете. В этом году заявочная кампания для тренеров пройдет до 16 мая. Всего планируется привлечь 117 тренеров в 40 территориях края.

«Могу сказать, что по многим направлениям мы перевыполняем показатели, так что многие люди в Пермском крае хотят вести здоровый образ жизни»,— уверена Татьяна Чеснокова.

Одним из немаловажных факторов развития массового спорта является наличие современной инфраструктуры. Еще в 2018 году из-за низкой обеспеченности региона спортивной инфраструктурой был инициирован проект, позволяющий использовать спортивную инфраструктуру образовательных школ всем категориям граждан на безвозмездной основе.

Вместе с тем краевые власти за последние три года серьезно обновили спортивную инфраструктуру. Так, по данным краевого минспорта, построено и реконструировано 19 стадионов и теннисный корт, устроено 115 открытых спортивных площадок, 45 площадок для подготовки и выполнения нормативов ГТО, возведены два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и крытый ледовый каток, отремонтировано 206 спортивных залов.

В этом году в рамках региональной программы по строительству спортивных объектов шаговой доступности построено 84 из 88 запланированных объектов, сообщает министерство спорта Пермского края. Универсальные открытые спортивные площадки возводятся в 40 территориях края. На эти цели из региональной казны выделено почти 230 млн руб.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Третьяков подчеркнул, что изменений в спортивной сфере нельзя не заметить. По его словам, позитивная динамика по вовлечению жителей региона в занятия спортом наблюдается в последние несколько лет, это стало результатом региональных проектов. «Мы активно поработали с образовательными организациями в наших муниципалитетах. Сегодня в спортивных залах очень активно занимается население. Большая программа реализуется с точки зрения развития межшкольных стадионов. Практически во всех муниципалитетах при каждой крупной школе построен стадион или реконструирован действующий»,— рассказал депутат. Кроме того, в муниципалитетах развиваются спортивные школы.

«Большие объекты не так быстро строятся, как хотелось бы. Но в адресной инвестиционной программе большое количество спортивных объектов»,— пояснил господин Третьяков. Один из самых ожидаемых проектов — строительство «десятитысячной» спортивной арены, которая возводится рядом с вокзалом Пермь II.

«Нельзя не отметить, что в Перми стали проводить довольно большое количество спортивных мероприятий. Их число в несколько раз увеличилось по сравнению с предыдущими годами, причем разной направленности. Каждую неделю что-то происходит. Это дает синергетический эффект»,— считает Александр Третьяков. Он отметил, что Пермский марафон собирает десятки тысяч спортсменов и популяризирует легкую атлетику и здоровый образ жизни в целом.

«Мне кажется, что сегодня молодежь тоже меняется. Она понимает, что качество жизни человека зависит в том числе и от его физического состояния. Я уверен, что еще больше людей в нашем городе, в нашем крае будет заниматься физкультурой и спортом. По крайней мере, точно могу сказать, что и губернатор Пермского края, и правительство, и законодательное собрание все для этого делают. Это один из приоритетов нашей работы»,— подытожил народный избранник.

Гендиректор БК «Парма» Александр Башминов отмечает: заметно, что в любом районе города и края появляются новые спортивные площадки. «Самое приятное, что они не пустуют. Люди занимаются спортом, получают удовольствие от этого»,— говорит спортсмен. По его словам, наличие площадок в пешей доступности — одно из главных условий для развития массового спорта. «После учебы и после работы куда-то ехать тяжело. Если есть площадки в пешей доступности, то они стопроцентно будут пользоваться спросом. Слава богу, есть активность среди жителей города и края. Поэтому я с оптимизмом смотрю на перспективы по развитию массового спорта»,— считает господин Башминов.

Дмитрий Астахов