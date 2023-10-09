В 2024 году в Петербурге будут работать более 300 умных остановок

В 2024 году в Санкт-Петербурге планируют установить более 100 умных остановок, в том числе в центральной части города, сообщил 9 октября в своем Telegram-канале вице-губернатор Станислав Казарин.

Чиновник отметил, что первая умная остановка общественного транспорта в городе появилась на Малой Садовой в июле 2023 года.

«Сейчас в городе оборудовано уже 200 таких остановок. Они оснащены видеокамерами и динамиком для оповещения граждан при возникновении ЧС. Также пространство остановки адаптировано для людей с ограниченными возможностями»,— уточнил господин Казарин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт Петербурге установили первую «умную» остановку общественного транспорта, оснащенную несколькими городскими системами, в том числе системой видеонаблюдения.

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