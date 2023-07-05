В Петербурге появилась первая «умная» остановка общественного транспорта

В Санкт Петербурге установили первую «умную» остановку общественного транспорта, оснащенную несколькими городскими системами, в том числе системой видеонаблюдения. Она расположена на Малой Садовой улице, д. 3/54, лит. А, сообщили в пресс-службе Смольного.

В городской администрации уточнили, что проект реализован мониторинговым центром Петербурга — подведомственным учреждением комитета по информатизации и связи.

Пока это пилотный проект, направленный на обеспечение безопасности жителей Санкт Петербурга, пояснили в Смольном. В качестве первого этапа его реализации до конца года предполагается установить в Петербурге 200 таких «умных» остановок, расположенных в том числе в центральной части города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, в Петербурге намерены закупить «умные» счетчики электроэнергии за 200 млн руб.

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