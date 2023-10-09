Жителя Сургута отправили в колонию за финансирование терроризма

Жителя Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Насрулло Неъматжанова приговорили к восьми годам колонии по делу о финансировании терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Приговор вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе УФСБ по Тюменской области.

По данным силовиков, осужденный является «сторонником радикальных религиозных взглядов» и членом межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь - Джихад» (запрещена в РФ). Зная, что деятельность организации запрещена в России, он все равно переводил деньги на банковскую карту, находящуюся в пользовании участников террористической организации.

Задержали Насрулло Неъматжанова сотрудники тюменского УФСБ. Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Сургуту СУ СКР по ХМАО.

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