Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера

Академики Российской академии наук возглавили ученые советы трех номинаций Научной премии «Сбера». Премия поддерживает российских и иностранных ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность, открывают новые перспективы развития науки и технологий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Сбера Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

Академик РАН, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией физической химии полимеров Института элементоорганических соединений РАН им. А. Н. Несмеянова Алексей Хохлов возглавил ученый совет в номинации «Физический мир». Это номинация в поддержку фундаментальных наук, необходимых для понимания природы, ее законов и окружающего мира. Она вручается за достижения в области физики, химии, астрономии, наук о Земле и технических наук.

Академик РАН, член президиума РАН, профессор, доктор химических наук, руководитель секции физико-химической биологии отделения биологических наук РАН, заведующая кафедрой химии природных соединений химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Донцова возглавила ученый совет премии в номинации «Науки о жизни». Номинация охватывает такие важные для повышения качества жизни человека направления, как биология, медицина и сельскохозяйственные науки.

Академик РАН, директор Математического института им. В. А. Стеклова Дмитрий Трещёв возглавил ученый совет в номинации «Цифровая вселенная». Номинация вручается в области математики, компьютерных наук и информатики. Именно эти направления сегодня выступают драйверами развития экономики.

Альберт Ефимов, вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка:

«В России сейчас много грантов для научных коллективов. И, безусловно, грантовое финансирование крайне важно для развития науки. Однако следует подчеркивать и роль личности, отдельных выдающихся ученых, имена которых притягивают в институты молодых исследователей, готовых на них равняться. Именно поэтому Нобелевская и подобные ей премии важны для развития науки, так как они персонализируют подвиг ученого. Благодаря таким наградам наука обретает лицо, без чего нельзя развивать традиции и научные школы. Премия “Сбера” проводится уже второй раз и не только мотивирует исследователей заниматься наукой в нашей стране, но и открывает имена выдающихся ученых, на которых стоит равняться. А также помогает ученым расширять границы познания».

Для участия во втором сезоне ежегодной Научной премии «Сбера» номинированы 92 ученых. Номинантов на соискание премии выдвигали образовательные, научно-исследовательские организации, технологические компании и институты развития.

Сопредседателями комитета премии в этом году стали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Церемония награждения состоится в конце 2023 года. Подробнее — на сайте премии.

Подготовлено при поддержке Сбербанка.