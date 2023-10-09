Китайский производитель игрушек подал 25 исков к южноуральским предпринимателям

В октябре производитель игрушек-трансформеров из Китая Alpha Group Co., LTD подал в Арбитражный суд Челябинской области 25 исков к организациям и индивидуальным предпринимателям региона. Как следует из части заявлений, компания требует с них компенсации за нарушения исключительных прав за произведения искусства. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Сумма исковых требований к ответчикам варьируется от 40 до 60 тыс. руб. Так, Alpha Group попросила суд взыскать с индивидуального предпринимателя Ольги Смирновой по 15 тыс. руб. за каждое нарушение прав на произведения искусства — модели игрушек Infinity Nado, «Герой-Зет», «Герой-Киех» и «Герой-Мах». С Елены Сыряпиной компания потребовала 50 тыс. руб. за нарушение прав на Infinity Nado.

Заявления еще не приняты к производству. Часть из них оставлены без движения из-за отсутствия необходимых документов.