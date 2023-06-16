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Коммерсантъ FM
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Илью Новикова лишили статуса адвоката в России

Адвокатская палата Москвы лишила Илью Новикова (признан в РФ иностранным агентом) статуса адвоката после представления, поданного Минюстом, сообщает ТАСС. В самом решении палаты (.pdf) имя адвоката не уточняется, представлена только первая буква фамилии (адвокат «Н.»).

Илья Новиков (признан иностранным агентом)

Илья Новиков (признан иностранным агентом)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Илья Новиков (признан иностранным агентом)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам представительницы московского управления Минюста, «совершенное адвокатом Н. нарушение носит умышленный, грубый характер, свидетельствует о его недопустимом поведении, недостойном для представителя адвокатской профессии, подрывающем доверие к адвокату и адвокатуре, несовместимом со статусом адвоката».

В документе Адвокатской палаты приводится и позиция «адвоката Н.». Он считает, что претензии к нему связаны не с конкретными действиями, а с его отношением к боевым действиям на Украине.

«Я украинский адвокат, я живу в Киеве с 2019 года. Моя практика адвокатская, она украинская, она совершенно не зависит от российской. Моя практика в России прекратилась 24 февраля, на всех делах был поставлен жирный крест. Я не только не буду практиковать, но я и не приеду в Россию, поскольку я иностранный агент, на меня возбуждено уголовное дело, я нахожусь в федеральном розыске по статье 207-прим-три за распространение ложной информации о российской армии»,— приводятся в решении слова адвоката.

25 ноября 2022 года Илья Новиков был признан в России иностранным агентом за осуществление политической деятельности, иностранным источником финансирования в реестре указана Украина. 1 декабря МВД России объявило господина Новикова в розыск. Однако в материалах ведомства не указывалось, по какой конкретно статье разыскивают адвоката.

Милена Костерева

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