РОАД спрогнозировал падение продаж новых автомобилей до конца 2023 года в России

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предположили снижение спроса новых автомобилей на 5-10% до конца текущего года. Об этом сообщили в РОАД «РИА Новостям».

Прогнозируется снижение продаж новых легковых автомобилей в России в четвертом квартале на 5-10% в сравнении с третьим кварталом этого года. По данным «Автостат» в третьем квартале 2023 года было реализовано 315,7 тыс. новых легковых автомобилей. Лидером авторынка стала отечественная марка Lada.

В последние месяцы продажи отечественного автоконцерна АвтоВАЗ росли, как и весь автомобильный рынок. Компания за вторую половину года может продать еще 230 тыс. автомобилей, что станет рекордным объемом с 2012 года. Для этого Lada в оставшиеся месяцы должна увеличить темпы продаж в 1,5 раза.

Подробности — в материале «Ъ» «Граждане пересаживаются на свое».

Александра Горошилова