Продажи АвтоВАЗа в сентябре выросли в 1,8 раза

Продажи АвтоВАЗа в России в сентябре выросли в 1,8 раза год к году, до 36 231 авто. По отношению к августу текущего года рост составил 8,7%. За девять месяцев компания продала 242,6 тыс. новых машин, что на 96% выше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В третьем квартале выпуск автомобилей Lada вырос по сравнению с вторым кварталом в 1,7 раза, до 118 тыс. авто. В сентябре объем производства увеличился на 17% по сравнению с августом, почти до 47 тыс. машин.

Самой продаваемой в прошлом месяце осталась Lada Granta, чьи продажи выросли на 48,4% год к году, до 19,9 тыс. Продажи Lada Vesta NG составили 7,3 тыс. авто, что является рекордом. Со старта продаж автомобиля в марте было реализовано 24,4 тыс. этих машин. Также в сентябре продали около 4,1 тыс. внедорожников Niva Legend и почти 4,3 тыс. Niva Travel, передает ТАСС.

Как сообщал «Ъ», АвтоВАЗ за вторую половину года может продать еще 230 тыс. автомобилей, что станет рекордным объемом с 2012 года. В последние месяцы продажи отечественного автоконцерна росли, как и весь рынок, но для достижения планов по итогам года Lada в оставшиеся месяцы должна увеличить темпы в 1,5 раза.

Подробности — в материале «Ъ» «Граждане пересаживаются на свое».

Лаура Кеффер